TOLMEZZO Permane il pericolo valanghe sull'arco alpino, tanto che la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato anche per la giornata odierna un'allerta meteo, questa volta di colore giallo. Il rischio è marcato, in quanto saranno possibili valanghe di medie e grandi dimensioni sulla viabilità al di sopra dei 900 metri di quota, con la neve che secondo le previsioni dell'Osmer potrebbe cadere oltre i 300-500 metri. Si va intanto verso un graduale ritorno alla normalità dopo l'ondata di maltempo che ha colpito la regione nei giorni scorsi. Anche ieri in Carnia sono proseguiti gli interventi per lo sgombero della neve che si è accumulata sui tetti delle case e sugli edifici pubblici e lungo le strade di accesso alle abitazioni, con l'aiuto delle squadre comunali di Protezione civile e dei Vigili del fuoco oltre che del soccorso alpino. Un lavoro intenso, grazie a cui non ci sono più borgate isolate. L'elettricità è stata ripristinata ovunque, ma restano chiusi al traffico un paio di passi montani secondari, tra cui il passo di Monte Croce Carnico lungo la strada statale 52 bis Carnica nel Comune di Paluzza, dal km 26,700 al km 32,875. Dopo il crollo del tetto causato dalla neve al capannone della Solari, la Comunità di Montagna della Carnia metterà a disposizione un proprio immobile nella zona industriale di Ovaro per consentire alla storica azienda della Val Pesarina di riprendere l'attività.

A comunicarlo il presidente dell'ente montano, il sindaco di Tolmezzo Francesco Brollo, che ha da subito coinvolto la collega di Prato Carnico Erica Gonano per trovare una soluzione immediata. Il fatto che il capannone sia proprio all'imbocco della Val Pesarina ha rimarcato Brollo - riveste anche un forte valore pratico e simbolico, perché consente di mantenere la produzione nella Valle del Tempo dove tutto è nato. Ogni singolo posto di lavoro in Carnia va difeso con i denti ed è ciò che facciamo con questa soluzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

