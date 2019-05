Maltempo, entro giugno il via ai lavori del ponte di Ovaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MALTEMPOUDINE Si apre la fase operativa per ripristinare le zone colpite da Vaia, l'ondata di maltempo che lo scorso ottobre ha cambiato il volto di boschi, corsi d'acqua e paesaggi del Friuli Venezia Giulia. Il piano di interventi entra nella fase di piena operatività con il via libera al cantiere per il rifacimento del ponte San Martino di Ovaro, considerato luogo simbolo delle alluvioni di fine ottobre, la cui chiusura aveva tagliato in due la Carnia. Il vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi ha presieduto...