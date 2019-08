Malore in barca, gravissima una 36enne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lotta per la vita nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine una 36enne friulana che la notte tra sabato e domenica è stata soccorsa a Grado. Era in barca, quando si è sentita male. L'allarme è stato dato dal marito verso le 23. La sala operativa del Sores di Palmanova ha fatto intervenire il personale sanitario e l'équipe dell'elisoccorso, che ha garantito un'altra missione notturna. È stata una corsa contro il tempo. L'imbarcazione si trovava nella zona di Banco d'Orio e per soccorrere la...