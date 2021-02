IL DRAMMA

UDINE Malore fatale per un settantunenne di Udine, Dario Zorza.

L'uomo è stato trovato senza vita nel pomeriggio di giovedì, all'interno del suo appartamento che si trova in via Val Saisera, non lontano dal polo universitario dei Rizzi nel capoluogo friulano. A dare l'allarme vicini e parenti che non lo sentivano da tempo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con una ambulanza e anche i Vigili del Fuoco che hanno aperto la porta, chiusa dall'interno. La salma è stata composta in camera mortuaria per un'ispezione esterna ed è stata disposta l'autopsia.

FUGA DI GAS

Fuga di gas invece verso le 15 di venerdì lungo la strada regionale 14 a Muzzana del Turgnano. La rottura del tubo si sarebbe verificata durante alcuni lavori per la posa di sottoservizi. Subito è scattato l'allarme e sul posto è giunto il personale Italgas, i vigili del fuoco, la polizia locale, Strade Fvg, e la Protezione civile di Muzzana con due squadre, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. In Alto Friuli invece due incidenti stradali nella mattinata di ieri.

INCIDENTI

Il primo si è verificato tra Amaro e Carnia di Venzone, all'altezza di via Buja. Per cause in corso di accertamento, il conducente di un veicolo Peugeot 308, un uomo di 74 anni di Moggio Udinese, ha perso il controllo del mezzo, all'altezza del ponte sul Fella, lungo la strada statale 52 Carnica.

Fortunatamente il mezzo è finito fuori strada senza coinvolgere altri veicoli ma il conducente è rimasto ferito. È stato soccorso dal personale medico e portato all'ospedale di Tolmezzo. Sul posto il personale dei Vigili del Fuoco del distaccamento carnico. Altro sinistro anche a Trasaghis, in via Armando Diaz dove si sono scontrate una Fiat Panda condotta da un uomo del posto di 78 anni, rimasto ferito, e una Ford condotta da un uomo di Tolmezzo, di 37 anni; entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso del nosocomio del capoluogo carnico.

