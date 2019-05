Malattie rare, il centro gioiello costretto a ridurre le sue attività

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAUDINE Coordina 69 ospedali di 18 Paesi con quasi 1700 esperti. Il Centro regionale di malattie rare che ha sede all'Asuiud è il nuovo network di riferimento per malattie rare metaboliche. Un fiore all'occhiello della sanità regionale che all'interno annaspa per mancanza di personale. Non è lusinghiero il bilancio 2018 del Centro che per il secondo anno di fila vede ridotta sua l'attività. Ma i pazienti non mancano. Solamente in Friuli Venezia Giulia sono 3.700 i malati registrati con un atteso di circa 6mila pazienti e il Centro,...