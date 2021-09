Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EVENTOSUTRIO A Sutrio torna la manifestazione Magia del Legno in un'edizione speciale tutta dedicata al presepe che verrà esposto, nel 2022, in Piazza San Pietro in Vaticano. La storica manifestazione di artigianato locale torna a Sutrio domenica 5 settembre in una versione speciale interamente dedicata ad un progetto storico per l'intera Carnia: scolpire le statue lignee che addobberanno il presepe in Città del Vaticano nel Natale 2022....