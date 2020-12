IL CONSIGLIO

UDINE Approvata all'unanimità dal Consiglio regionale la mozione (presentata dalla Lega ma poi sottoscritta da tutti i consiglieri) dedicata al tema dell'inserimento della maculopatia nei livelli essenziali di assistenza. Si tratta di una malattia che colpisce l'occhio e determina una progressiva degenerazione della visione centrale, solitamente si manifesta in soggetti con più di 55 anni di età. Ha un altissimo potere invalidante. L'obiettivo è che l'accesso alla diagnosi e alle eventuali cure successive possa essere garantito a tutti, a prescindere dalle disponibilità economiche e ciò diventa possibile solo attraverso l'esenzione del ticket. Dunque, la Giunta regionale viene impegnata ad intervenire presso il Governo, affinché vengano messe in atto tutte le azioni necessarie per l'inserimento della maculopatia nell'ambito dei Lea.

MOZIONI

Ok unanime anche alla mozione per valorizzare la figura e le opere del poeta friulano Pierluigi Cappello, presentata da Progetto Fvg/Ar e poi sottoscritta da tutti i gruppi. Sottolineando che si tratta di un artista del Friuli Venezia Giulia verso il cui ricordo la Regione già sostiene manifestazioni ed eventi i più diversi, l'assessore alla Cultura, Tiziana Gibelli, ha posto l'accento sulle scuole, affermando che «si potrebbe intraprendere un'azione nei loro confronti che non si limiti alla sensibilizzazione sul tema, ma anche chiedere loro l'inclusione di Cappello nell'elenco degli autori particolarmente raccomandati per l'eredità che ci hanno lasciato, per quel pezzo di vita che è anche la nostra, che ci appartiene». Disco verde unanime anche alla mozione del Movimento 5 stelle per promuovere una filiera regionale della ristorazione ospedaliera per garantire la qualità dei pasti per degenti e operatori, sostenere l'economia locale e tutelare i diritti dei lavoratori. Si punta a valorizzare l'impiego di prodotti freschi, di stagione, da filiera corta e di prossimità. «Un bel passo in avanti rispetto alla situazione attuale negli ospedali di Trieste, Udine e Cividale commenta Andrea Ussai dove il cibo proviene da fuori regione e viene consumato anche dopo più di venti giorni di conservazione». Anche la mozione dei Cittadini in tema di giustizia, che punta ad un servizio gratuito di consulenza e informazione, ha ricevuto l'unanimità del Consiglio regionale. Si tratta degli Uffici di prossimità pensando alle fasce più deboli della popolazione. Approvata anche la mozione del Pd sul recovery found per definire progetti e linee da inviare al Governo.

INTERROGAZIONI

«Per lo sci di fondo la Regione, attraverso PromoturismoFvg, punta tutto sul Tarvisiano. Ma le altre piste restano al palo, con gli operatori costretti a caricarsi da soli tutte le incombenze e le forti problematiche dovute all'insostenibile situazione emergenziale. Una vergognosa disparità» attacca il dem Enzo Marsilio. Sulla Camera di commercio unica interviene invece il grillino Mauro Capozzella definendola «uno strumento importante per affrontare le sfide future, dopo la pandemia: spiace che l'assessore Bini abbia scaricato il barile sugli azionisti parlando di una mancanza di volontà delle imprese». Sui ritardi e cancellazioni di alcune corse di treni che nei giorni scorsi hanno causato disagi ai pendolari ha chiarito l'assessore Graziano Pizzimenti spiegando che sono stati causati da frane e fenomeni metereologici. Secondo Giuseppe Nicoli (Fi) «sono necessari investimenti: subito un tavolo tra Regione, Comuni e Rfi». A denunciare, invece, che oltre 3.500 alloggi Ater (su 29.697) risultano sfitti e dunque non utilizzabili è la grillina Ilaria Dal Zovo. Dal Patto, infine, la richiesta di uno stop definitivo alla centrale idroelettrica sul torrente Fella. Fedriga ha confermato che la Giunta ha predisposto un piano triennale da 300 milioni per le opere pubbliche. Fra queste anche la riqualificazione del quartiere di Sant'Osvaldo a Udine.

Elisabetta Batic

