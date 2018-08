Macello chiuso, allevatori lanciano un appello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL NODOUDINE «La chiusura del macello Larice rappresenta l'ennesima tegola sulla testa della zootecnia regionale che avrà a disposizione un sito in meno nel quale macellare i propri animali e sta già guardando oltre regione». Lancia l'allarme il presidente dell'associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia chiedendo l'attivazione di un tavolo con associazioni e politica per trovare una soluzione al problema. «Oltre a quello del personale che rimane a casa dal lavoro ne esiste infatti un altro, non meno importante, che riguarda gli...