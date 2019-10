Macchine obsolete, l'ospedale batte cassa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE All'ospedale servono quasi 25 milioni di euro, ma per ora la Regione, dopo l'aggiornamento annuale del programma di investimenti dell'Asuiud, ha assegnato poco più di mezzo milione per alcuni acquisti urgenti tra cui ecografi e ventilatori da sostituire perché guasti e sonde ecografiche nuove perché le vecchie sono state rubate. Già è difficile far quadrare i conti, se poi ci si mettono anche i furti, ecco che la necessità di spesa aumenta, ma finché si tratta di mezzo milione, l'operazione non risulta difficile. Quando,...