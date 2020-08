IL CASO

UDINE Il Comune stanzia 210mila euro per acquistare 10 auto elettriche, ma la gara va deserta. Palazzo D'Aronco ha infatti messo a bilancio 450mila euro per un progetto complessivo denominato Assistenza ecosostenibile (ideato ancora dall'Uti Friuli Centrale) che comprende la realizzazione di nuovi impianti di ricarica (le colonnine), l'individuazione degli stalli di sosta riservati ai veicoli elettrici (92.200 l'importo dei lavori) e, soprattutto, l'acquisto di auto alimentate ad energia elettrica da mettere a disposizione del personale dei Servizi Sociali. Un progetto, quindi, nato per dare una svolta green anche sul piano dell'assistenza sociale. Il piano è stato portato avanti dal Comune, che ad inizio luglio ha attivato la procedura di gara per selezionare il fornitore dei veicoli tramite la modalità di Richiesta d'offerta, con una stima di spesa di circa 210mila euro. L'amministrazione cercava 10 city car bianche esclusivamente ad alimentazione elettrica, con almeno quattro posti a sedere e un'autonomia in città di almeno 250 chilometri nonché con la predisposizione per il car sharing. Prima di avviare la gara vera e propria, gli uffici tecnici hanno quindi effettuato un'indagine di mercato per individuare soggetti economici interessati da invitare alla negoziazione. All'avviso esplorativo per la fornitura delle auto, hanno partecipato solo tre potenziali fornitori, inviando una manifestazione di interesse. L'amministrazione ha quindi portato avanti l'iter, pubblicando (il 24 luglio) la richiesta di offerta vera e propria e invitando cinque soggetti alla negoziazione. Entro la data fissata per la scadenza di partecipazione (il 6 agosto) è arrivata però una sola offerta e nemmeno questa è andata a buon fine: la documentazione riguardante la proposta economica, infatti, non era stata firmata digitalmente e così la commissione ha dichiarato ufficialmente che la procedura è andata deserta. Per portare avanti il progetto, quindi, Palazzo D'Aronco dovrà pubblicare un nuovo bando. Il Comune è già proprietario di altre 8 auto elettriche: sono quelle dedicate al car sharing, la cui gestione è stata affidata recentemente (a giugno) ad un'associazione temporanea di imprese, formata dalla mandataria Hera Comm e dalle mandanti Hera Luce srl e Sifà-Società Italiana Flotte Aziendali spa (società di BPER Banca). L'Ati, tra l'altro, era stata l'unica a partecipare al bando per l'assegnazione del servizio.

