Ma lei respinge tutte le accuse «Mai vessato i bimbi, misura iniqua»

LA DIFESAUDINE Respinge tutte le accuse, l'educatrice dell'asilo nido di Udine indagata per presunti maltrattamenti ai piccoli che le erano stati affidati. Lo fa attraverso le parole del suo avvocato Maria Elena Giunchi. «L'educatrice respinge gli addebiti e precisa che non ha mai posto in essere comportamenti maltrattanti nei confronti dei minori», fa sapere il legale spiegando che «faremo immediatamente Riesame nei confronti dell'ordinanza che dispone la misura cautelare perché la riteniamo iniqua». L'educatrice comparirà oggi per...