M5s: «Tagli alla politica e via i ticket»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE 20 PROMESSETRIESTE «Per quanto possibile, se saremo al governo della Regione, i vitalizi li aboliremo e andremo a portare l'indennità dei consiglieri regionali a 5 mila euro lordi e ovunque potremo taglieremo i costi della politica che riteniamo ingiustificati». Annuncia sforbiciate il candidato presidente della Regione per il Movimento 5 stelle Alessandro Fraleoni Morgera che ieri mattina a Trieste ha illustrato in venti punti il programma di governo in caso di elezione il prossimo 29 aprile.IL PROGRAMMAParlando poi di un «sistema...