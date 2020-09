LUTTO

UDINE Il mondo del giornalismo in lutto per la scomparsa ieri mattina di Piero Villotta, volto storico della Rai regionale, per lungo tempo presidente dell'Ordine dei giornalisti Fvg, consigliere dell'Ordine nazionale, carica che manteneva tutt'ora, e impegnato nella Federazione della Stampa. Soffriva da tempo di gravi patologie cardiache. Avrebbe compiuto 73 anni il 18 novembre. Giornalista per passione, prima di scegliere definitivamente questa professione fu bancario con un impegno nel sindacato che lo portò fino alla presidenza nazionale della federazione nazionale dei bancari della Cisl, quando alla guida generale del sindacato c'era Franco Marini.

LA STORIA

Il giornalismo però continuava a esercitare la sua attrattiva, tanto che Piero cominciò da collaboratore al Gazzettino per cambiare poi definitivamente vita e diventare redattore a tempo pieno. A questa testata restò sempre molto legato. Nel 1987 l'ingresso in Rai, prima nella sede di Trieste e poi dal 1996 a Udine, da dove raccontò per 25 anni la cronaca del Friuli. La sua indole professionale la riassumeva nel «passo del centometrista» e con quello riuscì ad arrivare insieme alle autoambulanze su una delle scene più tragiche della cronaca udinese della storia recente, la strage di viale Ungheria all'antivigilia di Natale del 1998. In Rai negli ultimi anni d'attività ha curato la rubrica radiofonica «Vita nei campi». Da pensionato si è dedicato con energia al Ducato dei Vini, sodalizio cui teneva moltissimo e di cui era presidente, e alla vice presidente dell'Ente Friuli nel Mondo, dal 2012. Arguto, ironico e capace di entrare nelle questioni con la leggerezza che stempera gli animi ma non rinuncia ad affrontare le complessità, Villotta era difficile vederlo senza i suoi inconfondibili papillon, sempre diversi e attraenti. Ieri lo ha ricordato con «particolare affetto» il presidente dell'Ordine dei Giornalisti, l'amico e collega di Rai Cristiano Degano, cui Villotta passò il testimone per la presidenza dell'Ordine nel 2013.

LE REAZIONI

«Con Pietro Villotta se ne va un pezzo di storia del giornalismo del Fvg, un professionista che con serietà ha raccontato la nostra regione, dimostrando, su diversi frangenti, l'attaccamento e l'amore verso la sua terra ha affermato il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Sergio Bolzonello -. Ho avuto modo di confrontarmi, nella precedente legislatura in particolare negli anni di assessorato all'Agricoltura, con la sua passione per la cultura e la storia della nostra terra, lavorando assieme sia alla valorizzazione dell'Ente Friuli nel Mondo, sia nel Ducato dei vini». Un giornalista che «ha attraversato con la sua professionalità la storia degli ultimi decenni della nostra regione», ha detto il segretario regionale del Pd, Cristiano Shaurli, «una persona che ho avuto modo di conoscere e apprezzare, a volte condividendone le idee altre volte meno ma sempre riconoscendo in lui un profondo amore per la nostra terra. Amore che ha praticato nel raccontarla, nel difenderla, nel richiamarne storia e autonomia, e anche promuovendone i suoi straordinari prodotti», ha concluso Shaurli. «Il suo carisma lascia un vuoto nel cuore di quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo», ha considerato il capogruppo regionale della Lega Mauro Bordin. «Giornalista esemplare, sempre impegnato in azioni condotte con profondo senso civico e grande professionalità-, è stato un punto di riferimento per i friulani». «Cronista attento e sempre puntuale, ha saputo entrare nell'immaginario collettivo della nostra comunità grazie a una combinazione unica di talento e sensibilità e a uno stile d'uomo d'altri tempi, reso inconfondibile dall'immancabile papillon», dice il sindaco di Udine Pietro Fontanini.

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA