LUTTO TOLMEZZO Lo spirito di servizio, la dedizione all'altro, ai deboli, l'amore

LUTTOTOLMEZZO Lo spirito di servizio, la dedizione all'altro, ai deboli, l'amore per la montagna e lo sport. È stato tutto questo e non solo, Monsignor Pietro Brollo, o zio don Pietro come lo ha ricordato suo nipote, Francesco Brollo, sindaco di Tolmezzo, che ieri mattina all'alba ha annunciato la scomparsa dell'Arcivescovo emerito di Udine, spentosi all'età di 86 anni. Di lui piangiamo la carismatica capacità di coinvolgimento attraverso l'entusiasmo della fede declinata col sorriso ha aggiunto il primo cittadino del capoluogo carnico...