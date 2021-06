Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LUTTOSAN GIORGIO Un infarto mentre si trovava alla Brussa di Caorle. Per un 59enne di San Giorgio di Nogaro non c'è niente da fare. Maurizio Tiraboschi è deceduto ieri mattina verso le 10 tra le braccia del cognato Antonio Mammarella, che ha cercato di salvarlo. I due erano partiti da San Giorgio per passare una giornata di relax alla Brussa, la località naturalistica tra Caorle e Bibione. Giunti sul parcheggio, alle porte della spiaggia,...