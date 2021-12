LUTTO

ENEMONZO Il mondo dell'edilizia friulana perde un'altra delle sue figure più conosciute. Paola Valle, titolare della Valle Costruzioni di Enemonzo, in Carnia, si è spenta prematuramente nella notte tra martedì e mercoledì, all'età di 62 anni, dopo un breve ricovero nell'hospice dell'ospedale Santa Maria della Misericordia. Già presidente di Ance Udine e della Cassa edile, nonché componente del Consiglio generale di Confindustria Udine e saggio' dell'Associazione, lascia un enorme vuoto, umano e professionale. Paola aveva rilevato l'azienda fondata dal papà Paolo negli anni Settanta dopo aver completato gli studi all'istituto professionale. La realtà imprenditoriale da Enemonzo si era trasferita ad Amaro e oggi conta quindici dipendenti, ritagliandosi nel corso degli ultimi decenni diverse importanti commesse nelle opere pubbliche dell'intera provincia di Udine e non solo. Con la pensione e la successiva scomparsa del padre (morto nel 2009 in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale) l'imprenditrice assume la guida dell'azienda, affiancata dalla sorella minore Daniela e dal socio Lorenzo Genetti. Una donna carismatica, elegante, concreta, con idee decise e capacità di condivisione, devotissima al lavoro la ricorda Anna Mareschi Danieli, presidente di Confindustria Udine - dopo la prematura scomparsa del padre ha saputo prendere in mano le redini dell'azienda di famiglia, rivelando doti umane e imprenditoriali non comuni. Un'imprenditrice capace, stimata e rispettata dai collaboratori e dai colleghi imprenditori, autentico punto di riferimento, anche attraverso l'impegno associativo, per l'intero territorio. Ci mancherà moltissimo. Mi hanno sempre colpito la forza d'animo, il carattere deciso di donna forte e determinata aggiunge Nicola Cescutti, capo della Delegazione di Tolmezzo di Confindustria Udine - Il suo contributo alla vita associativa in Delegazione è stato improntato ad un confronto schietto e costruttivo, al quale apportava la sua esperienza associativa e le sue qualità di imprenditrice di successo. Sono molto addolorata in primis per la scomparsa di un'amica, afferma la presidente di Ance Udine, Angela Martina. Paola era una persona corretta come poche, apparentemente dura di carattere, ma invece di gran cuore. Generosa, senza fronzoli, anche nell'impegno associativo, che ha onorato fino all'ultimo. Ci lascia una testimonianza forte, limpida e indimenticabile. I funerali si terranno sabato nella chiesa di Enemonz.

