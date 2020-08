LUTTO

MARTIGNACCO Friuli in lutto. Ha appena perso uno che l'ha onorato, distinguendosi per capacità nella imprenditoria, passione sportiva, qualità umane. Infatti è morto Bernardino Ceccarelli, settantacinque anni che durante la sua esistenza ha saputo meritare tanta considerazione e altrettanti elogi. Un uomo stimato sotto ogni aspetto per cosa ha fatto nella sua intensa vita. Fondatore oltre 40 anni fa del Ceccarelli Group diventato leader nazionale ed internazionale nel settore dell'autotrasporto, logistica e spedizione. Ha ricoperto cariche pubbliche come presiedere Associazione Piccole e Medie Industrie e dirigere di organismi di categoria tipo Confetra, Federcorrieri, Unitai. Inoltre è stato presidente di Catas e componente dei consigli di amministrazione di Camera di commercio di Udine, Consorzio aeroporto Friuli Venezia Giulia, Confidi Industria, Consorzio Logistica Friuli.

LA PASSIONE

Ma un versante in cui ha evidenziato spiccata competenza e applicazione rimane lo sport. Nel 1975 assessore comunale a Martignacco, il suo Comune, in sintonia con la moglie Mariarosa Zermano due anni dopo ha fondato una nuova società sportiva denominata Polisportiva Libertas inizialmente dedicatasi all'atletica leggera. Poi ampliando il proprio raggio d'azione alla pallavolo, inanellando così una sequenza di strepitosi risultati tanto che la sua squadra femminile ora patrocinata da Itas Città Fiera - è salita continuamente di categoria e da tre stagioni ininterrotte e sta partecipando al campionato nazionale di serie A (secondo livello del volley italiano). Scontato che la mano e la esperienza di un manager navigato come Ceccarelli abbia avuto un ruolo fondamentale per registrare questo autentico boom da parte di un sostanziale piccolo centro della campagna friulana, ottenibile solo attraverso forte applicazione e seria convinzione collettiva. E la presenza di un timoniere esperto e generoso come Bernardino Ceccarelli ha contato in maniera determinante. Da non dimenticare, inoltre, il suo trentennio ai vertici del comitato Libertas del Friuli Venezia Giulia: vent'anni come consigliere provinciale e nei recenti otto da presidente regionale.

IL RICORDO

Tanti gli attestati di stima. Arriva per primo il cordoglio Della Lega Pallavolo Serie A Femminile Con Mauro Fabris. «Uomo, dirigente sportivo e imprenditore di rara qualità. Ci mancherà. Tutti i club della Lega Pallavolo esprimono sincero cordoglio per la scomparsa di Bernardino Ceccarelli, storico presidente della Libertas Martignacco. Imprenditore illuminato e uomo onesto e lungimirante, fortemente impegnato nel tessuto sociale e sportivo del suo territorio, fu nominato Cavaliere ufficiale della Repubblica italiana e Stella di bronzo del Coni. Lo avevo salutato al telefono sabato scorso ringraziandolo per quanto aveva fatto per il nostro movimento della Libertas Martignacco - afferma il Presidente Fabris -. Ho avuto l'onore e il privilegio di conoscere un grande persona, uomo di sport, imprenditore, attento al sociale e costruttore del bene comune. Una persona rara, formatasi in altri tempi, su grandi valori come quello della solidarietà sociale, dell'impegno per la crescita del Paese, dell'attenzione ai giovani attraverso il sostegno e la passione per lo sport. Un dirigente sportivo capace di creare una società modello per tutti noi come la Libertas Martignacco. Sabato e domenica, sui campi in cui si disputerà il primo turno di Supercoppa Italiana, sarà osservato un minuto di silenzio in sua memoria.

IL SINDACO

La notizia della scomparsa dell'imprenditore friulano Berardino Ceccarelli giunge improvvisa e lascia un profondo senso di vuoto in chi abbia avuto la fortuna di conoscere il suo temperamento, la sua determinazione, la sua passione per le sfide difficili. Lo dichiara il Sindaco di Udine Pietro Fontanini. Che va avanti È grazie a queste doti che Ceccarelli è riuscito non solo nell'impresa di portare la squadra femminile della Libertas di Martignacco in A2 ma anche a imporsi come imprenditore a livello internazionale. A nome dell'Amministrazione e della cittadinanza udinese, mi unisco al dolore di chi gli ha voluto bene».

Paolo Cautero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

