UDINE L'emergenza coronavirus, che nel settore dei rifiuti rischia di diventare un'emergenza anche ambientale, mostra i nervi scoperti di «un sistema fragile che paga i troppi no del passato». Ne è convinto Adriano Luci, alla guida dell'omonimo Gruppo, un colosso attivo su più fronti in campo ambientale. «Con l'emergenza del Covid-19 tutti i nodi vengono al pettine», nota. Il nodo maggiore è quello dei trasporti, con i tanti stop e le mille difficoltà a spostarsi. «Con il concetto del Nimby (acronimo inglese per not in my back yard ndr), non nel mio giardino, in molti hanno detto di no a qualsiasi ipotesi e oggi non abbiamo autonomia per il nostro sistema produttivo, anche civile riflette Luci - La farraginosità e complessità di tutto il sistema ha portato a far sì che non ci siano impianti idonei, anche in termini numerici. Non c'è autonomia della nostra regione per i rifiuti civili e industriali. A questo punto bisogna andare fuori regione o anche fuori dallo Stato per poterli smaltire».

Con le criticità che oggi sono sotto gli occhi di tutti. «Questo aggiunge Luci impone una riflessione per il futuro. Credo che il viaggio dei rifiuti sia un discorso da fare quando si fa un bilancio ambientale. Bisogna capire che portare i rifiuti a distanza significa non solo inquinare a livello di area ma rendere la vita più costosa e non risolvere i problemi».

Troppi no, dice. «No ai termovalorizzatori, no alle discariche, no su tutto Se si tocca il tema dei rifiuti c'è sempre una sollevazione popolare. Sotto l'aspetto elettorale questo argomento fa appeal. Ora, con l'emergenza coronavirus la scontiamo. Prima o poi queste cose si pagano», sostiene Luci.

Dal suo punto di osservazione privilegiato, ha ben chiara l'evoluzione in atto. «Le fabbriche sono spente e, di conseguenza, salvo quelle ancora attive, le richieste di conferimenti si sono drasticamente ridotte. Noi lavoriamo in un ambito che comprende Fvg, Veneto e Lombardia.

RICHIESTE DA TUTTA ITALIA

Ma in questo momento emergono richieste nuove da ovest e dal centro Italia. Ci sono alcune zone che prima erano orientate verso la Lombardia, il Piemonte o l'estero e che adesso si rivolgono a noi. Ci sono aziende del settore alimentare o della plastica, costrette a tenere aperto, che ci stanno interpellando. Sono ditte del centro Italia e di altri territori che prima portavano gli scarti in Lombardia e Piemonte e che ora si rivolgono a noi». Le richieste di questi potenziali clienti da quelle aree prima non servite, spiega, «si stanno incrementando. Ma siamo sull'ordine delle dita di una mano»

Darete asilo ai loro scarti? «Siamo un'attività come tutte. L'importante è farlo nel rispetto delle norme. Abbiamo sempre prediletto il fatto di lavorare sul territorio, ma se oggi ci sono esigenze, bisogna riuscire a soddisfarle. L'importante è fare i lavori bene».

Inoltre, aggiunge, «per i rifiuti liquidi stiamo dando un servizio alle aziende della nostra regione e del Veneto e non abbiamo problemi di quantità. Abbiamo anche un impianto di stoccaggio a San Michele al Tagliamento, ma non possiamo portare i materiali fuori regione e all'estero».

GLI INERTI

Per questi materiali, da costruzione in primis, «il settore è fermo». Idem per i fanghi di dragaggio («I lavori sono sospesi»). Quanto al nodo plastica, «il problema è nato già quando si è chiuso a riccio il più grande importatore che era la Cina e tutte le piattaforme sono andate in sofferenza. Ma anche qui scontiamo le politiche sbagliate. Il problema delle plastiche si risolve a monte prevenendone il consumo. Se non si può eliminare, si deve riciclare e se si deve riciclare bisogna farlo come minimo nel nostro territorio invece di raccogliere la plastica per mandarla in altri Paesi. Il miglior impatto ambientale si ottiene riducendo i consumi», conclude Luci.

