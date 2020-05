LUCI E OMBRE

UDINE Più di 3mila aziende di parrucchieri ed estetiste di Confartigianato Fvg hanno inviato una lettera ai parlamentari della regione per avvertirli che se il loro lockdown proseguirà fino al 1° giugno «c'è il rischio che la rabbia diventi una reazione disordinata». I lavoratori delle coop sociali senza stipendio inviano una «pioggia di cartoline» ai sindaci e all'Anci, l'Associazione dei Comuni Fvg, per segnalare che «forse non saremo infettati, ma se non fate nulla di sicuro finiamo affamati». Nel frattempo, datori di lavoro e dipendenti dei servizi alla persona di Cna e Confcommercio ieri hanno dato vita a diversi flash mob in regione e a Nordest.

PROTESTA DIFFUSA

L'emergenza Coronavirus si sta trasformando in una protesta generalizzata per i blocchi d'attività che proseguono, per il lavoro che non c'è e per i costi fissi che continuano a presentarsi di mese in mese. La lettera ai parlamentari promossa dalle 3.270 imprese tra parrucchieri ed estetiste di Confartigianato Fvg supporta la raccolta di firme che l'associazione di categoria ha avviato lunedì e che ieri stava veleggiando verso le 5mila adesioni, con l'obiettivo di giungere alla riapertura delle attività prima del 1° giugno, la data fissata dal Governo nell'agenda della Fase 2: «Una vera e propria mazzata per il settore, costretto ad abbassare le serrande l'11 marzo scorso e con la prospettiva di ancora un lungo fermo, nonostante l'alto grado di sicurezza e igiene con cui già normalmente operano queste realtà», afferma il presidente di Confartigianato Fvg, Graziano Tilatti.

In Fvg il settore occupa 5.897 addetti. Gli imprenditori artigiani nella lettera si dicono «stupiti» della decisione del Governo. Forse, aggiungono con amarezza, «non è stato tenuto in considerazione che il lockdown ha consentito a centinaia di operatori abusivi e irregolari di girare di casa in casa, aggravando una piaga già preoccupante».

Ugualmente stringente è l'appello dei lavoratori delle coop sociali ai Comuni e al presidente della Regione, Massimiliano Fedriga. «È indispensabile erogare subito i pagamenti e riprogettare i servizi - dicono nella cartolina diretta agli enti locali -. Solo così si può garantire un reddito ai 6mila addetti del settore e salvare le imprese operanti negli appalti». Il Coronavirus, si legge nella cartolina, «ha fatto chiudere le scuole e noi siamo personale che lavora nei servizi scolastici. Adesso siamo in Fis (la cassa integrazione in deroga a carico del Fondo integrativo salariale Inps, ndr), ma i soldi non arrivano ancora. Le Cooperative di cui siamo soci o dipendenti hanno anticipato i soldi questo mese, ma non incassano per cui non anticiperanno più». I lavoratori delle coop sociali «non chiedono l'elemosina spiega la segretaria regionale della Fp-Cgil, Orietta Olivo ma l'applicazione di uno strumento già previsto dal decreto Cura Italia, che dispone non solo l'obbligo di co-progettare i servizi sospesi al fine di riattivarli a favore dell'utenza, ma anche la necessità di rispettare gli impegni contrattuali garantendo quei pagamenti che possono far sopravvivere il settore».

L'ACCORDO

Tra tante proteste, ieri vi è stata la firma anche di un accordo. Quello tra Cgil, Cisl e Uil e Confindustria Udine per l'applicazione, a livello territoriale, delle misure per il contrasto e il contenimento dei contagi negli ambienti di lavoro. L'intesa, sottoscritta dalla presidente Anna Mareschi Danieli per Confindustria Udine e dai segretari territoriali Natalino Giacomini (Cgil), Luigi Oddo (Uil), Renata Della Ricca e Maurilio Venuti (Cisl), istituisce il Comitato paritetico per il contrasto al Covid-19, che opererà a supporto delle imprese aderenti a Confindustria Udine e dei loro dipendenti.

Antonella Lanfrit

