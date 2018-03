Lotteria Regione, la Lega s'infuria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TEATRINO E LA VOLATAUDINE A ridosso della mezzanotte di ieri è certezza: Centrodestra spaccato anche su Roberto Marin, l'ultimo forzista consigliere regionale e già due volte sindaco di Grado che gli azzurri hanno messo in campo ieri nella trattativa no-stop a Roma per un braccio di ferro senza fine con la Lega, che non accetta neppure questo nome dopo averne eliminati almeno sei nel corso di una giornata del tutto inedita per il Friuli Venezia Giulia.In campo potrebbe restare l'opzione Renzo Tondo, l'ex governatore forzista ora leader...