IL PERSONAGGIO

UDINE Sigillo della Regione a Kevin Roitero, ricercatore informatico di Codroipo, 29 anni e una laurea magistrale in informatica internazionale conseguita grazie al gemellaggio tra gli atenei di Udine e Klagenfurt, in Austria. «All'estero, i ricercatori italiani sono molto ben visti», ha detto al presidente Piero Mauro Zanin, che lo ha voluto incontrare per consegnargli il sigillo, attribuito in quanto ritenuto una delle giovani eccellenze del nostro territorio. Vincitore di numerosi premi, non ultimo il con.Scienze2020 per la migliore tesi di dottorato in informatica discussa l'anno scorso, oggi Roitero si dedica in particolare alla ricerca legata alle fake news, quelle notizie che non solo sono false ma che possono fare anche molti danni. «Il nostro compito - ha spiegato lo stesso Roitero - è di individuarle e bloccarle il prima possibile o, se non ci riusciamo, quantomeno avvisare il cittadino che si tratta di bugie. Perché la velocità è tutto: una volta che una notizia è diventata virale non c'è più nulla da fare». «Credo che anche per la politica - ha sottolineato Zanin - sia un momento importante far sì che ciò che viene riportato, in special modo tramite i social, sia vero, altrimenti si rischia che alla comunità giungano soluzioni o impressioni alterate. «Erano gli anni 90 - ha invece ricordato il consigliere Furio Honsell, presente alla visita di Roitero - quando da rettore dell'Università di Udine bussai alle casse della Regione per ottenere i fondi necessari a far partire il dottorato in informatica. L'allora presidente, Sergio Cecotti, mi finanziò borse di studio per tre anni. La storia del corso di informatica all'ateneo di Udine nasce nel 78, quando ci fu chi credeva di accontentarci con una disciplina destinata a sparire di lì a pochi anni. Invece siamo diventati il quinto polo informatico d'Italia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

