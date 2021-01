LA PROTESTA

UDINE Protesta ad oltranza anche in provincia di Udine contro le misure di contenimento del coronavirus decise dal Governo. Hanno continuato la loro forma di disobbedienza civile tenendo aperti i locali al pubblico in violazione delle normative anti-covid.

AGRITURISMO

Lo avevano fatto venerdì, poi sabato sera e lo hanno ripetuto anche domenica. Si tratta dell'agriturismo Alle Rose di Rive d'Arcano, per cui è stata proposta la chiusura per cinque giorni, e di un agriturismo di Nimis, La Dimora del Bardo, dove il titolare si è rifiutato di chiudere ed è stato per questo motivo denunciato. Sanzionati in entrambi i casi i clienti che si trovavano all'interno.

Entrambi i titolari sono decisi ad andare avanti: «Finché avremo la forza e finché la gente ci sosterrà continueremo ad affermare il nostro diritto di lavorare; non ne vogliono proprio sapere di mollare, nonostante le multe e i giorni di chiusura. La gente sta rispondendo bene. La crisi è pesante. Ci sono le spese, i mutui da pagare e tutto il resto. Quello che ci serve per vivere lo tiriamo fuori da questa attività. Andremo avanti a protestare e a tenere aperto finché la gente ci seguirà».

NELLA BASSA

A San Giorgio di Nogaro invece chiuso dai carabinieri della locale stazione, dalle 17.45 di sabato 16 gennaio, il Bar Alla Posta: i militari hanno comminato al titolare una sanzione per il mancato distanziamento dei clienti all'interno del pubblico esercizio.

IL TITOLARE

Non ci sarà ricorso contro la sanzione, ma il titolare, Omar Franco, si è detto contrariato per come viene trattato il settore e anche lui, appendendo un cartello sull'ingresso del locale ha fatto capire che è intenzionato ad andare avanti. Venerdì scorso c'erano state le prime azioni di disobbedienza da parte di pubblici esercizi in provincia di Udine e, in generale, in tutta la Regione. Tra questi la Cjacarade a Udine e le Magnolie a Tavagnacco. Nel primo caso i gestori hanno riaperto pure sabato, con il successivo arrivo delle volanti della Polizia, documentato anche attraverso alcuni video sui social.

