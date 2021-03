Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO STUDIOPORDENONE E UDINE Contagi quasi azzerati nelle case di riposo del Friuli Venezia Giulia. La percentuale di positivi è passata dal 10 per cento di novembre all'attuale 1-2 per cento. Merito dell'efficacia delle vaccinazioni partite nel mese di gennaio, e in alcuni casi isolati alla fine di dicembre. E la stessa situazione la si sta registrando anche tra il personale sanitario.L'ANALISIA confermarlo sono i dati delle Aziende...