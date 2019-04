Lo striscione dei tifosi dell'Udinese riceve il riconoscimento dell'Arlef

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAUDINE La coreografia che i tifosi dell'Udinese della Curva Nord hanno organizzato ala Dacia Arena in occasione della partita con l'Empoli del 7 aprile scorso, giornata in cui proprio a Gorizia si svolgevano le celebrazioni ufficiali della Fieste de Patrie dal Friûl, ha ricevuto un riconoscimento da parte dell'Arlevf, l'Agenzia regionale per la lingua friulana. E non poteva essere diversamente, poiché si era trattato di srotolare e animare un'aquila gialla (composta da tre drappi distinti), simbolo storico della Patria del Friuli,...