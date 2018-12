LO STRAPPO UDINE Via la firma di Comune e Regione dall'accordo con Rfi: il Comitato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO STRAPPOUDINE Via la firma di Comune e Regione dall'accordo con Rfi: il Comitato civico per la soppressione dei passaggi a livello a Udine applaude la decisione. Lunedì, infatti, il sindaco Pietro Fontanini e l'assessore regionale alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti hanno letteralmente strappato il protocollo d'intesa siglato dai loro predecessori, Furio Honsell e Mariagrazia Santoro, con Rete Ferroviaria Italiana: un atto che ha di fatto ottemperato alla mozione presentata dal senatore leghista Mario Pittoni per chiedere il ritiro...