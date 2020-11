VIABILITÀ

UDINE (al.pi.) Si è conclusa la realizzazione della prima rotonda di viale Venezia. In realtà, il passaggio delle auto non è mai stato bloccato, ma da ieri c'è un'ordinanza ufficiale a dirlo: ultimate le opere edili, la circolazione dell'intersezione tra viale Venezia e via Ternova è a rotatoria, segno che l'intervento è ormai giunto al termine. Oggi dovrebbe essere ultimata la segnaletica orizzontale; entro una decina di giorni dovrebbero concludersi gli interventi sull'illuminazione e sulla segnaletica verticale, mentre la prossima settimana sono previsti i lavori per la posa del mosaico che riprodurrà, al centro della rotonda, lo stemma di Udine, simbolico benvenuto a chi arriva dalla porta ovest della città. Il cantiere, a carico della Lidl nell'ambito della convezione con il Comune relativa alla concessione dell'ampliamento del supermercato, era iniziato a fine aprile ed è proseguito tra molte critiche, sollevate dal comitato nato per salvaguardare il viale napoleonico e contro l'abbattimento dei platani necessario per la realizzazione dell'opera (sostituiti da nuove piantumazioni) e ricorsi al Tar (da parte di privati cittadini, ma anche del Policlinico Città di Udine e di Som spa, tutti rigettati). La nuova intersezione prevede due corsie di immissione da viale Venezia e una da via Ternova; per quanto riguarda i controviali, chi arriva da Santa Caterina confluirà sul vialone per immettersi nella rotatoria, mentre chi proviene da Udine dovrà passare attraverso il parcheggio del supermercato per poi immettersi nella rotonda da quel lato. Si tratta della prima rotatoria realizzata su viale Venezia, lungo il quale ne sono previste altre due, in sostituzione dei semafori all'incrocio con via Firenze e via Mazzucato e tra via Birago e via Gabelli. Infatti, risale a pochi giorni fa l'approvazione, da parte della giunta, della soluzione da adottare per le altre due intersezioni: rotatorie a corsie miste per i mezzi pubblici e quelli privati e piste ciclabili all'esterno, per un investimento di circa 2,7milioni di euro (di cui un milione già arrivato dal Cipe).

