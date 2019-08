CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SPETTACOLOLIGNANO Sono arrivate a bassa quota dal mare, un minuscolo punto all'orizzonte. Poi un'impennata e sul cielo di Lignano hanno dispiegato un immenso Tricolore che ha avvolto gli oltre 200mila spettatori che sin dal mattino attendevano il momento clou dell'Air Show Viva Lignano. L'appuntamento con le Frecce Tricolori, ormai una tradizione per gli ospiti d'agosto, non ha tradito le attese. Fare un conteggio delle persone che hanno assistito allo spettacolo della Pan non è semplice. Ma in base alla ricettività alberghiera ed...