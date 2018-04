Lo shopping fa coppia con il design d'autore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPUNTAMENTOUDINE Ritornano, da giovedì 3 a domenica 6 maggio, con l'apertura dei parcheggi in struttura grazie al via libera del Comune, gli Shopping days di primavera promossi da Confcommercio Udine. Come tradizione consolidata a primavera e a novembre, l'associazione dei commercianti usa quel marchio a garanzia della professionalità degli operatori e della qualità dell'offerta nel contesto del centro città. «Gli operatori fa sapere il presidente mandamentale Giuseppe Pavan potranno decidere se applicare uno sconto predeterminato su...