LO SCONTRO

UDINE La materia, incandescente, dei profughi e soprattutto quella, ancor più rovente dei minori stranieri in carico ai Municipi, disperati perché non si trovano centri di accoglienza, alimenta lo scontro fra destra e sinistra. Soprattutto all'indomani del gesto simbolico del sindaco di Gonars Ivan Boemo che ha portato 5 minori stranieri verso Palazzo Chigi, salvo poi fare ritorno verso Trieste alla notizia che per loro era stato trovato un posto. «Il gesto del sindaco di Gonars esprime un profondo disagio del territorio: occorre mettere mano alla legislazione nazionale», dichiara l'assessore regionale Pierpaolo Roberti, che chiede la modifica della legge Zampa perché «impedisce di rimpatriare i migranti dichiaratisi minorenni, che poi, come avvenuto il fine settimana scorso a Lignano, si rendono protagonisti dei peggiori reati contro la nostra comunità». Per Roberti è «impensabile che a perorare la loro causa possano essere politici quali Debora Serracchiani, sotto la cui amministrazione la caserma Cavarzerani ospitava oltre 1000 richiedenti asilo, il doppio» di oggi. Per parte sua, Serracchiani ieri ha annunciato che «il ministro Lamorgese sarà in Fvg dopo il 24 agosto e nelle prossime ore il capo di Gabinetto del Viminale Bruno Frattasi terrà una riunione in videoconferenza con i prefetti». «Ho rilevato nel ministro un'attenzione particolarmente alta verso le aree toccate dal fenomeno dei flussi migratori e una volontà di intervenire direttamente sulle situazioni più complesse». Ma, sul fronte opposto Maurizio Gasparri (Fi) si intesta il merito: «Voglio ringraziare Boemo, e la coordinatrice regionale di Fi Sandra Savino, perché sollevando in maniera clamorosa il problema dell'arrivo in massa di immigrati nella regione hanno indotto il governo ad affrontare il problema. Sono personalmente intervenuto presso il ministero dell'Interno, confrontandomi anche con Lamorgese, per dare forza» all'azione di Boemo, e, aggiunge, «ho avuto assicurazione di un incontro di Lamorgese con una delegazione di sindaci del Friuli». Ma Cristiano Shaurli (Pd) corregge: «Non esiste nessun incontro di sindaci o delegazioni a Roma, come raccontato da segretari di partito male informati o da sindaci alla ricerca di visibilità». E aggiunge: «Non bastava Fedriga a fare propaganda, ora abbiamo anche sindaci che con mezzi e personale del Comune fanno show ridicoli e inutili». «Le istituzioni nazionali hanno risposto ma di certo - sottolinea Shaurli - né a Boemo né a Savino Delle istituzioni regionali neanche l'ombra, tanto da chiedersi se siano andati tutti in ferie in Croazia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA