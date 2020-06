AMBIENTE

FIUMICELLO Dopo 35 anni dal suo arrivo in Friuli, lo sciacallo dorato scende al mare. E sull'argine destro dell'Isonzo ha messo su pure una nuova famiglia, che fa salire la stima della popolazione italiana a circa un centinaio di esemplari, «almeno una settantina dei quali in Fvg».

La scoperta è nata quasi per caso, in coincidenza con il solstizio d'estate che quest'anno, per ragioni astronomiche, cadeva il 20 giugno. Davide Scridel, naturalista ed ecologo di Fiumicello, stava chiacchierando con alcuni amici alla periferia sudest del paese, quando, d'improvviso, hanno sentito i caratteristici vocalizzi degli sciacalli, emessi da almeno tre animali. «Ho subito identificato l'ululato come quello dello sciacallo dorato - spiega Scridel - Ho preso la macchina e ho fatto un percorso per i campi, finché ho visto uno sciacallo correre nella penombra. E' stato meraviglioso dice Scridel - Un'emozione incredibile: il loro ululato è un richiamo molto selvaggio. Poi, nella notte del solstizio, ha ancora di più un suo perché».

Si sono messe in moto le attività di verifica, sotto la regia dello zoologo del Museo di Storia naturale di Udine Luca Lapini. E domenica sera è arrivata la conferma, dopo la missione sul campo di Lapini con Scridel e Marco Luca, forestale della stazione del Cfr di Cervignano.

«Abbiamo fatto un'ispezione sul luogo dell'avvistamento di Davide, in cerca di impronte ed eventuali altri indizi racconta Lapini - Le impronte di canide impresse sul fango sembravano troppo grandi per essere di sciacallo, circondate da impronte di lepre e cinghiale. Marco Luca, però, entrando nel campo di mais dove si era eclissato lo sciacallo intravisto da Davide la sera prima, ha trovato una raspata» e delle tracce inconfondibili. I ricercatori nella notte di Fiumicello hanno lanciato i richiami registrati. Alle 22, in località Ginata, la prima prova non ha dato l'esito sperato e neanche la seconda , in località Agnul. Ma quando già sembrava fallita la missione, un'intuizione di Scridel ha ribaltato l'esito della serata. Poco più a nord, in località Scridel, «alla prima di cinque emissioni, alle 23.43, ci hanno risposto 4-5 animali da circa un chilometro, da un punto sull'argine dell'Isonzo poco più a Nord. Attesi 3-4 minuti, alla seconda emissione uno sciacallo ci ha risposto da circa dieci metri, protetto dalla boscaglia golenale. Si era avvicinato in silenzio. La terza, la quarta e la quinta emissione non hanno ottenuto risposte, ma abbiamo comunque atteso. A quel punto gli animali si sono scatenati rispondendosi sia da nord, sia da sud, sia da ovest. Ci avevano accerchiati in silenzio per capire meglio cosa stava accadendo». E quello che forse avrebbe spaventato dei non addetti ai lavori, per gli esperti che degli sciacalli conoscono ogni passo e ogni cucciolata, è stato un tripudio. «Difficile descrivere la nostra emozione dice Lapini -. Con questo nuovo gruppo il numero complessivo di animali interamente in Italia dovrebbe aver di poco superato il centinaio di unità». Questa nuova famiglia, inoltre, ha messo su casa in un'importante riserva protetta: «Per la prima volta lo sciacallo sta arrivando al mare dalla Bassa friulana». A spingerli così in là, secondo le ipotesi, può aver contribuito la presenza dei lupi, che li costringono a traslocare. «La previsione per il futuro da molti formulata, lupi in montagna, sciacalli al mare, si sta verificando, anche se il lupo pare per ora poco intenzionato a ritirarsi nei boschi montani», conclude Lapini. «Quest'anno, complice il lockdown, si sono ridotti anche gli investimenti mortali». Dall'inizio del 2020 in Friuli questa triste sorte è toccata a cinque esemplari, «tre investiti da treni e due da automobili».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

