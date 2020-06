LO SCHIANTO

VENEZIA Miracolato. Si deve sentire così Valerio Dereani, 56 anni, sopravvissuto allo schianto al suolo dell'elicottero che stava pilotando, precipitato nella campagna a cavallo dei comuni di Eraclea e Caorle. L'uomo, soccorso dagli operatori del 118 e dai pompieri, non ha mai perso conoscenza, ma nell'impatto ha riportato diversi traumi: trasportato in eliambulanza all'ospedale di Mestre è ricoverato in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Dereani, artigiano, con la passione per il volo, residente ad Arta Terme in Carnia, ieri in tarda mattinata era decollato con destinazione Caposile, atteso per pranzo dai famigliari già giunti nella località alle porte di Jesolo. Ma quando mancavano pochi chilometri all'arrivo, quella che doveva essere una sorta di suggestiva passeggiata dell'aria, ha rischiato di trasformarsi in una tragedia.

L'ALLARME

Da quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Portogruaro che conducono le indagini, a causare l'incidente sarebbe stata o un'avaria al motore o un errore umano che ha fatto perdere quota repentinamente al velivolo, un Konner dell'omonima ditta produttrice con sede ad Amaro, a due passi da Tolmezzo. L'abilità di Dereani è stata quella di riuscire comunque a manovrare il mezzo facendolo cadere di pancia in un terreno coltivato a mais. Pare che sia stato lo stesso Dereani col cellulare a dare l'allarme ai parenti verso le 12.30 ma poi si sarebbero persi i contatti tanto che i pompieri che sorvolavano la zona con Drago 71 sono stati in grado di localizzare il punto esatto dove era caduto, in Strada Valle dei Salici, attorno alle 16 quando è scattata la macchina dei soccorsi. Non è stato per nulla agevole raggiungere il ferito: l'area infatti è attraversata da diversi canali e priva di accessi utilizzabili da ambulanze o auto mediche. Così vigili del fuoco e sanitari hanno deciso di calarsi dall'alto per guadagnare tempo in quanto non si sapeva la reale complessità dell'intervento: le notizie che si rincorrevano parlavano addirittura di una o più vittime. Di quanto accaduto è stato informato il magistrato di turno che dovrà decidere se disporre una perizia per stabilire le cause del disastro sfiorato, del quale come di prassi si occuperà anche l'Enac, l'Ente nazionale per l'aviazione civile. L'elicottero è stato posto sotto sequestro.

Monica Andolfatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA