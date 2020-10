LO SCENARIO

UDINE Basta code al freddo e sotto la pioggia per fare i tamponi anti-covid e rispettare le regole sul distanziamento. A segnalare il disagio di molti utenti sono i sindacati, con Nicola Cannarsa (Cisl) che auspica che l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale trovi una soluzione. Fra le strutture convenzionate, c'è chi si è già attrezzato, come il Policlinico Città di Udine, che ha allestito fuori dall'ingresso una sequela di gazebo coperti come quelli delle fiere.

D'altronde, l'idea di un luogo più confortevole per gli esami era stata già avanzata dallo stesso assessore Riccardo Riccardi, che aveva parlato della Fiera di Udine. Il direttore medico di presidio Luca Lattuada spiega che «stiamo cercando un'area coperta per fare i tamponi e anche altro, come i vaccini per esempio. Abbiamo fatto l'avviso per la manifestazione d'interesse». La strategia, in realtà, è più complessa e prevede più fronti. Da un lato la struttura coperta per dare più comfort a chi aspetta in coda, dall'altra le nuove tecnologie per gli esami che dovrebbero essere più brevi e meno fastidiosi. «Ragionevolmente - prosegue Lattuada - andando verso l'utilizzo di macchinette che danno la risposta in 20 minuti e di altre tecniche che cercano l'antigene, il problema delle code si riduce di molto probabilmente. Come regione stiamo facendo la gara con il Veneto per i test rapidi. Tutti stanno andando veloci per acquisire nuove metodiche: quando le avremo, si ragionerà su come procedere per velocizzare l'iter. Se c'è un ragazzo con la febbre e in 20 minuti si sa se è positivo o negativo, questo consente di dare subito il libera tutti. Nel frattempo stiamo comunque cercando spazi coperti, per attivare almeno tre linee di lavoro». Ormai, in media a Udine si processano «circa 2.500 tamponi al giorno», con «400 per Pordenone» e «dobbiamo arrivare a primavera». Un altro fronte aperto è quello del personale che manca: «Adesso dovremmo acquisire tre tecnici di laboratorio e contiamo di averli in una quindicina di giorni». Si lavora anche al decentramento dei test. «Vogliamo distribuire le macchinette Poct (point of care test, la modalità che consente di fare gli esami fuori dai laboratori ndr) nei diversi pronto soccorso in modo tale che si possa decidere velocemente, nel giro di 20 minuti, se il paziente deve andare da una parte o dall'altra», con il percorso per i malati covid o quello per i pazienti non covid». Inoltre, «in futuro ci aspettiamo ragionevolmente di poter fare i test sulla saliva per risparmiare tempo e fastidi agli utenti, penso soprattutto ai bambini». Nei laboratori udinesi, diretti dal professor Francesco Curcio, ancora i test salivari «non abbiamo iniziato a tararli», ma di sicuro quella è la prospettiva, anche sulla scorta della circolare ministeriale del 29 settembre.

