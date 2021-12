LO SCENARIO

PORDENONE La variante Omicron irrompe in Friuli Venezia Giulia e cambia lo scenario. Non è detto però che lo faccia in senso peggiorativo, visti i dati che continuano ad arrivare da mezzo mondo e che sembrano iniziare a confermare la capacità inferiore del nuovo ceppo di provocare la malattia grave. Al momento restano certi solamente i numeri del contagio, mai così alto dall'inizio della pandemia. Gli ospedali però tengono e la zona arancione è tutt'altro che prossima.

I DATI

In tre giorni (venerdì, sabato e ieri) in Fvg sono stati registrati 2.317 nuovi contagi. Più di 5.500 i casi in una settimana, mai così alti. Ieri 246 positivi ma con meno tamponi dal momento che i dati erano quelli del giorno di Natale. Sempre in tre giorni, segnalati 23 decessi in tutta la regione, con un picco di dieci vittime la vigilia di Natale. Ieri non ce l'ha fatta un uomo di 90 anni di Pordenone. I decessi complessivamente ammontano a 4.183, con la seguente suddivisione territoriale: 997 a Trieste, 2.072 a Udine, 773 a Pordenone e 341 a Gorizia. I totalmente guariti sono 135.473, i clinicamente guariti 289, mentre le persone in isolamento sono 8.671. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 148.925 persone con la seguente suddivisione territoriale: 36.011 a Trieste, 62.629 a Udine, 30.000 a Pordenone, 18.203 a Gorizia e 2.082 da fuori regione. Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 unità a seguito di un test positivo rimosso dopo la revisione del caso (in provincia di Pordenone). Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, sono state rilevate le seguenti positività: due nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (un operatore socio sanitario e un tecnico di radiologia); una all'Irccs Cro di Aviano (un infermiere); una nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale (un medico); una nell'Azienda sanitaria Friuli occidentale (un terapista della riabilitazione). Relativamente alle residenze per anziani del Friuli Venezia Giulia, si registra infine un contagio tra gli operatori (a Pradamano).

Gli ospedali però non si stanno riempiendo. Ieri si è registrato un aumento di venti malati nei reparti Covid ordinari, ma si tratta di un dato festivo condizionato dalle mancate dimissioni. Nel complesso il livello di saturazione è inferiore a quello del 22 dicembre, con 280 ricoveri in Medicina e 29 in Terapia intensiva. Le rianimazioni sono al di sopra della soglia limite per la zona arancione, ma le Aree mediche si mantengono ben al di sotto del 30 per cento.

LA MUTAZIONE

Oggi o al più tardi domani in regione arriveranno nuovi dati sulla penetrazione della variante Omicron. I casi si stanno moltiplicando a vista d'occhio e il fatto che il ceppo mutato diventi in breve tempo prevalente è ormai una certezza. Tutto però si giocherà sull'effetto che la variante genererà sugli ospedali.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA