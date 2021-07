Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCENARIOPORDENONE E UDINE Il Friuli Venezia Giulia resta lontano anni luce dalla zona gialla. E se la campagna di vaccinazione dovesse trovare un nuovo slancio, come testimoniano gli ultimi dati, c'è la concreta possibilità che lontano, la regione, ci resti ancora a lungo. Se non per sempre, come si augurano tutti. La cabina di regia che ha preceduto il Consiglio dei ministri, infatti, ha stabilito quali saranno i parametri che...