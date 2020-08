È il momento che Confindustria dica con precisione quali sono le proposte concrete sotto i titoli generici del Recovery Fund. Ormai non c'è molto tempo e le indicazioni che escono dal mondo delle aziende sono assolutamente rilevanti ma bisogna sapere quali sono le sue priorità. Quali sono le infrastrutture che aspettiamo da anni? E, nello specifico, quali interventi chiedono gli industriali su innovazione e formazione e ricerca? Di quante risorse parliamo, e da erogare con quali modalità? Il Pd è interessato a saperlo. E dovrebbe esserlo anche il presidente Fedriga, per le competenze rilevanti di una Regione a Statuto speciale». Lo afferma il responsabile Economia del Pd Fvg Renzo Liva, commentando la richiesta della presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli. Per Liva «è tempo per tutti di assumersi le proprie responsabilità, per chi governa il Paese ma anche per la Giunta Fedriga, finora muta se non per contestare. E responsabilità sono attese anche dal mondo industriale di cui si possono condividere i titoli dei capitoli indicati ma di cui occorre poter leggere almeno una bozza di svolgimento. Il Pd da mesi invoca tavoli operativi e coinvolgimento di tutti per il rilancio della regione. Perché la giunta Fedriga perde tempo?».

© RIPRODUZIONE RISERVATA