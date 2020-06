IERI MATTINA

MORTEGLIANO Un regolamento di conti, dovuto a qualche partita di droga per la quale probabilmente non c'era stata corresponsione in denaro. Ruota attorno a questo movente il fatto di sangue accaduto nella mattinata di ieri tra le campagne di Mortegliano. Ad avere la peggio un giovane afghano di 24 anni, Rahmani Zazai, titolare di un regolare permesso di soggiorno rilasciato per protezione sussidiaria con precedenti per spaccio, colpito da una pallottola alla testa e grave in terapia intensiva. Due gli autori materiali di quello che al momento è stato derubricato come tentato omicidio, uno dei quali finito in manette, l'altro braccato dalle forze dell'ordine.

L'APPUNTAMENTO

Quattro i protagonisti di questa storia che ha scosso il tranquillo paesino noto per il suo campanile. Due italiani e due afghani che si erano dati appuntamento in una zona isolata tra i campi, lungo via Tomadini, strada sterrata che da Mortegliano porta a Castions di Strada. Erano le 8 quando i quattro, stando alle ricostruzioni del Nucleo investigativo dei Carabinieri di Udine, si sono appartati a bordo di una Bmw station wagon scura vicino al cimitero. Ne è nata una discussione a seguito della quale uno dei due afgani, di 23 anni, residente ad Arta Terme e anche lui richiedente asilo, si è allontanato a piedi. Dopo qualche centinaio di metri, ha sentito un colpo di pistola. Tornato sui suoi passi, ha visto il connazionale a terra ferito. L'uomo ha così chiamato aiuto, mentre Raiola e il suo amico si allontanavano in auto. Sul posto sono giunti Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e i sanitari del 118. Il 24enne, colpito alla testa, è stato soccorso mentre era agonizzante in una pozza di sangue e trasferito d'urgenza all'Ospedale Santa Maria della Misericordia. Giunto in condizioni critiche, i medici non si sbilanciano sulle possibilità di decorso positivo limitandosi a precisare che le prossime ore saranno decisive. Parallelamente i militari dell'Arma si sono subito messi sulle tracce dei due aggressori, così come testimoniato dall'amico del ferito che ha raccontato quanto accaduto. Gli inquirenti hanno fatto dei rilievi e perlustrato la zona con i cani molecolari e metal detector.

LA CACCIA

Verso l'ora di pranzo sono riusciti a fermare uno dei presunti colpevoli, il 44enne Raimondo Raiola, originario della provincia di Napoli, residente a Tricesimo, che aveva con sé una Beretta per la quale ha il porto d'armi per uso sportivo. È stato arrestato con l'ipotesi di reato di tentato omicidio e interrogato a lungo. Le indagini e gli elementi ulteriormente raccolti hanno portato gli investigatori coordinati dal magistrato di turno, Elena Torresin, a braccare anche il complice che avrebbe partecipato al crimine. «Sono momenti di grande concitazione, contiamo comunque di chiudere il cerchio nelle prossime ore spiegava in serata il procuratore di Udine Antonio De Nicolo - non diffonderemo alcun dettaglio fino a che non sarà assicurato alla giustizia anche il secondo presunto autore del delitto. I periti balistici dell'Arma dei Carabinieri hanno svolto i rilievi, attendiamo gli esiti di quanto ricostruito. Le singole responsabilità di quanti hanno partecipato all'evento criminoso saranno delineate quando l'intero quadro accusatorio sarà definito».

Quanto al movente, per De Nicolo si tratterebbe «di un regolamento di conti in ambito malavitoso: anche in questo caso la diffusione di ulteriori dettagli potrebbe pregiudicare l'accertamento della verità dei fatti». Secondo quanto filtrato da ambienti investigativi ci sarebbero pochi dubbi sul fatto che la vicenda sia da ricondurre al mondo della droga.

