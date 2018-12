Liste non rispettate, visite intramoenia solo col ticket

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TEMPI D'ATTESATRIESTE Se sottoporsi a un intervento chirurgico in regime di libera professione è una scelta dell'utente, alcune prestazioni ambulatoriali sembrano vie quasi obbligate. Il concetto è semplice: pagare o aspettare mesi, a volte un anno o due. Una visita endocrinologica in libera professione costa 130 euro, una cifra che non tutti si possono permettere e a molti utenti non rimane altro che munirsi di pazienza e aspettare il proprio turno. Più facile a dirsi che a farsi. Tra gennaio e giugno di quest'anno sono state prenotate 767...