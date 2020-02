L'INIZIATIVA

UDINE Basta lunghe attese per una visita specialistica o un esame diagnostico. A testimoniare quanto il tema stia a cuore ai cittadini del Friuli Venezia Giulia sono i primi risultati della raccolta di firme avviata dall'associazione di tutela dei diritti del malato di Udine, che ha lanciato una petizione «per mantenere viva l'attenzione degli amministratori regionali sulla realizzazione, in tempi certi, degli interventi promessi nella legge di riforma della sanità Riccardi-Fedriga, per il superamento e la riduzione delle liste di attesa per visite ed esami a garanzia del pieno rispetto dei livelli essenziali di assistenza».

Come spiega la presidente del sodalizio, Anna Agrizzi,anche se la raccolta di firme «è partita soltanto da due settimane», le sottoscrizioni raccolte dai volontari dell'associazione sono già molte: «Siamo già a quasi trecento firme».

Ma la raccolta, informa Agrizzi, proseguirà anche nelle prossime settimane. L'obiettivo dichiarato, infatti, è quello di arrivare a «oltre tremila sottoscrizioni raccolte», da consegnare sul tavolo della Regione per ottenere un impegno ancor più stringente.

L'associazione ricorda che lo sportello è aperto dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12.30 e il mercoledì dalle 15 alle 18 in ospedale a Udine al padiglione 14, al secondo piano.

