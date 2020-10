LINGUE MINORITARIE

UDINE Più di sessanta eventi, in presenza e, per la prima volta, online: la tradizionale Setemane de culture furlane si è spostata in autunno a causa dell'emergenza sanitaria, ma non rinuncia a promuovere l'identità culturale friulana con un ricco calendario di eventi, molti dei quali saranno visibili in streaming (sul sito www.setemane.it).

Presentata ieri a Udine, la manifestazione promossa dalla Società Filologica Friulana si svolgerà dal 18 al 28 ottobre, proponendo convegni, mostre, presentazioni e spettacoli inerenti la storia, le tradizioni, il territorio, l'arte, la lingua, la letteratura e la musica del Friuli, in collaborazione con oltre 100 realtà del territorio.

«Abbiamo pensato di non limitarci ad una diffusione locale delle manifestazioni ha commentato il presidente della Filologica, Federico Vicario , ma di allargare la dimensione della Settimana a livello globale, con la partecipazione dell'Ente Friuli nel Mondo e della rete dei Fogolârs furlans».

IL PROGRAMMA

La VII edizione della rassegna si apre il 18 ottobre a Casa Ascoli a Gorizia, dove sarà sottoscritto un accordo per l'utilizzo della struttura assieme all'Unione dei Gruppi Folkloristici del Fvg, col fine di farla diventare la casa della cultura e delle lingue di Gorizia. Sempre nella stessa sede, il 23, ci sarà l'inaugurazione della mostra Peraulis dongje il fogolâr. Piccolo Atlante Linguistico Friulano, curata da Gianfranco Ellero. La Settimana renderà poi omaggio ai grandi nomi che hanno segnato cultura e società friulane: il ricercatore e musicologo, Renato della Torre (il18, con un concerto nel Duomo di Venzone), Gianfranco D'Aronco, padre del pensiero autonomistico (19 ottobre, nel centenario della nascita a Palazzo Belgrado a Udine), Ovidio Colussi (22 ottobre a Casarsa) e Pietro Someda de Marco (24 ottobre a Mereto di Tomba); tra gli eventi, anche gli appuntamenti in diretta streaming per ricordare Enzo Bearzot (il 20), il filosofo Jacopo Stellini (il 21), lo scrittore Riedo Puppo (23 ottobre), Andreina Ciceri e le scrittrici friulane (il 27) e l'imprenditore Antonio Zanon (il 28). Il 600esimo anniversario della dominazione veneziana del Friuli sarà invece ricordato il 18 ottobre (sempre via streaming) con la lettura scenica 1420 Fine di un mondo. Focus sulla scuola, il 24 ottobre (on line), con Marilenghe & Mariscuele, che tratterà il tema Lei |Scrivi | Ilustrâ | Contâ a scuele mentre ogni giorno della Settimana saranno trasmesse on line alcune puntate del progetto Int/Art di Dorino Minigutti in cui giovani artisti riflettono sull'influenza e sul ruolo dell'identità culturale. La tradizionale Fraie de Vierte (festa di primavera) per questo 2020 sarà in versione de Sierade (d'autunno) e si volgerà a Vito D'Asio domenica 25 ottobre; infine, la chiusura, mercoledì 28, si celebrerà a Codroipo, con la cerimonia di consegna del 41esimo riconoscimento letterario in lingua friulana Premi San Simon.

Al.Pi.

