Linfoma non-Hodgkin, uno studio coordinato dal Cro apre nuove vie

Una ricerca italiana condotta in 37 centri di oncologia ed ematologia e coordinata dal Cro di Aviano può cambiare l'approccio terapeutico dei pazienti anziani affetti da linfoma non-Hodgkin. I risultati di questo studio sono stati presentati a Orlando (Florida) da Michele Spina, direttore dell'Oncologia Medica e dei Tumori Immunocorrelati del Cro di Aviano e Presidente della Fondazione Italiana Linfomi, in occasione del meeting dell'American Society of Hematology, il convegno di ematologia che riunisce specialisti da tutto il mondo.

I ricercatori italiani hanno raccolto dati su oltre 1.350 pazienti oltre i 65 anni affetti da linfoma non-Hodgkin diffuso a grandi cellule B, una forma di tumore che colpisce le cellule del sistema linfatico e che necessita spesso di terapie aggressive per raggiungere la guarigione. Sono così emersi tre gruppi con fitness diversa: i pazienti fit, gli unfit e i fragili, dimostrando che la sopravvivenza dei tre gruppi diminuisce in modo significativo passando dai primi (fit) ai terzi (fragili). La novità del lavoro consiste nell'avere generato un nuovo punteggio di gravità, che unisce la fitness, l'età maggiore o inferiore agli 80 anni, le caratteristiche del linfoma e il valore dell'emoglobina. Sono stati così identificati i tre nuovi gruppi di pazienti, la cui prognosi è completamente diversa.

