Linee guida per una regione più a misura di ciclista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DOCUMENTOUDINE Linee guida puntuali e aggiornate con gli esiti di quanto già sperimentato in Europa: ecco lo strumento che da qualche giorno hanno a disposizione di Comuni del Friuli Venezia Giulia per diventare sempre più a misura di bicicletta e, non meno importante, per poter accedere ai contributi regionali destinati a tale finalità. È stato infatti appena pubblicato il documento previsto dalla legge regionale 8/2018 Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclististica e diffusa indispensabile affinché ogni ente...