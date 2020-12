Si dice preoccupata dalla situazione della casa di riposo di Cividale, la consigliera Simona Liguori (Cittadini), che chiede di portare gli anziani negativi negli spazi di Medicina dell'ospedale della città ducale. Esprimendo il suo punto di vista in merito «a quanto sta accadendo nella casa degli anziani di Cividale, segnata dai contagi e, purtroppo, dai morti», in una nota Liguori parla di «supporto insufficiente nell'emergenza, ritardi nella comunicazione degli esiti dei tamponi e carenza di personale. Le criticità che stanno coinvolgendo la casa per anziani di Cividale e denunciate dalla presidente del Cda dell'Azienda dei servizi alla persona, Piera Beuzer, vengono ora a galla in tutta la loro evidenza». «Quello che più ci dispiace - aggiunge l'esponente civica - è che l'allarme era stato lanciato già diverse settimane fa. Avevamo chiesto di agire dopo i primi casi di positività ma, purtroppo, ora facciamo i conti con una situazione drammatica. Non è momento di cercare le responsabilità tra Regione, Azienda sanitaria e Distretto sanitario di Cividale, ma bisogna unire le forze. Se continua a perdurare il problema dei contagi, si valuti di occupare gli spazi della Medicina dell'ospedale di Cividale. In questo reparto, infatti, potrebbero essere ospitati gli anziani negativi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA