Lignano, scantinati e strade sono allagati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NELLA BASSALIGNANO SABBIADORO Dopo la splendida giornata di sole di lunedì, verso sera le nubi hanno preso il sopravvento e anche a Lignano ha cominciato di nuovo a piovere abbondantemente tutta la notte e per l'intera giornata di ieri. L'altra notte ci sono stati vari blackout elettrici e diverse zone di Lignano sono rimaste per ore senza luce. «Dalla mezzanotte alle 10 di ieri erano caduti 80 millimetri di acqua e verso le 18 erano saliti a 115 ha aggiornato ieri il vicesindaco Alessandro Maros -. Non solo, nel corso della giornata...