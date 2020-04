LAVORI IN CORSO

LIGNANO La città balneare si sta preparando per l'apertura della stagione estiva, consapevole che non sarà una stagione come le precedenti. In spiaggia da alcuni giorni sono iniziati i lavori di ristrutturazione e al Comune dal canto suo sta predisponendo la città sempre più bella e accogliente con una infinità di interventi che hanno preso l'avvio già a fine stagione 2019, alcuni dei quali sospesi causa Coranavirus e ripresi appena possibile a ritmo serrato, assicurando la salvaguardia degli addetti ai lavori.

«In questi momenti difficili per il turismo il Comune ha coniato il seguente moto: Lignano non si ferma. Nonostante tutte le limitazioni e gli sforzi messi in campo in queste ultime settimane dice il sindaco Luca Fanotto siamo riusciti a far proseguire il cronoprogramma dei numerosi cantieri pubblici. Abbiamo concluso il rifacimento del tratto in uscita di Viale Europa con diverse laterali. Concluso pure le manutenzioni e i rifacimenti di tutti i percorsi delle fasce verdi di Lignano Riviera, che verranno arricchite anche da una nuova illuminazione e da un nuovo arredo urbano. Sempre na Riviera sono state riasfaltate moltissime viei. Conclusi pure i lavori del piazzale Roma di fronte alla sede della Polizia Locale/Scuola Media».

Il primo cittadino continua la carrellata sull'abbellimento della città facendo presente che proseguono i lavori sul Lungomare Trieste; a breve proseguiranno altri interventi nel contesto urbano e viabilistico. Presto saranno posizionati nuovi fiori ed essenze in tutte le rotonde.

Nelle parole del sindaco sugli interventi in programma, si può ben capire che mirano a restituire ai residenti ed ai futuri ospiti una viabilità e una città sempre più curata, pronta ad affrontare il momento in cui questa emergenza sanitaria sarà alle spalle. Il pensiero del sindaco è ora rivolto a questa stagione turistica che si presenta con molti lati oscuri.

«Con i aindaci del G20s, l'organismo che riunisce le più importanti località balneari d'Italia dice Fanotto - abbiamo inviato al Governo a ai presidenti di Camera e Senato una serie di proposte urgenti per supportare il settore turistico-balneare e salvaguardare le aziende del comparto. Abbiamo chiesto inoltre di prevedere la presenza di un rappresentante autorevole, con competenze sul settore turistico, nella task force costituita dal Governo per progettare la fase 2 dell'eemergenza sanitaria, nonché di predisporre un protocollo che ci indichi in maniera univoca e certa tutte le procedure e le modalità che possano garantire la tutela della salute dei turisti, degli operatori, dei lavoratori e dei cittadini. È necessario conoscere fin da subito tutti i protocolli igienico-sanitari previsti per la fase 2, per dare modo a tutte le imprese turistiche di riorganizzare le proprie attività in sicurezza ed in tempo utile per affrontare la stagione».

«I lavori della spiaggia di Sabbiadoro proseguono a ritmo serrato con tutti i mezzi e maestranze dice Manuel Rodeano presidente di Lisagest, che gestisce gran parte dell'arenile di Sabbiadoro - e prima di fine maggio tutto sarà a posto. Siamo però in attesa delle disposizioni da parte del Governo in ordine alle misure di contenimento dell'epidemia. Speriamo acceleri l'invio delle nuove norme per predisporre tutti gli allestimenti che necessitano del tempo; quanto prima sapremo meglio sarà. Cerco di essere positivo: se vogliono che apriamo la spiaggia devono dirci cosa fare. Sappiamo già in partenza che avremo un calo del 50% rispetto all'anno scorso. Altra incognita sono le scadenze: abbiamo estrema necessità, e parlo anche a nome degli operatori locali, di prestiti a fondo perduto per le imprese e la cancellazione di tasse e canoni, altrimenti non è pensabile che il tessuto produttivo turistico di Lignano possa incassare un contraccolpo del genere senza drastiche conseguenze».

«Pur essendo iniziati i lavori dice Giorgio Ardito, presidente della società Pineta che gestisce l'omonima spiaggia - non abbiamo ancora alcuna disposizione da parte del Governo su come allestire l'arenile. Ho preso contatti con Promoturismo Fvg e anche loro aspettano direttive dall'alto. Ci sono tuttora molte cose poco chiare e stiamo navigando a vista».

«Anche sulla spiaggia di Riviera sono al lavoro le ruspe, ma non sappiamo come comportarci dice Renzo Pozzo, responsabile di quel tratto di arenile - navighiamo a occhi chiusi, tutti tacciono, speriamo che qualcuno ci dia delle indicazioni, altrimenti le cose non si metteranno molto bene».

