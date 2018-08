Lignano, no a massaggi e abusivi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AMBULANTILIGNANO Il fascino della vacanza al mare non tramonta mai, in particolar modo in queste settimane di grande calura. Cambierà il modo di concepire questo periodo di svago e divertimento, ma il mare rimane sempre uno degli obbiettivi primari. In questi ultimi anni, però, a Lignano la tranquillità di rimanere sdraiati in spiaggia a prendere il sole è un po' venuta meno, a causa dei cosiddetti vu cumprà, che vendono abusivamente paccottiglia, fanno massaggi, intrecciano i capelli. Fra questi solo pochi sono autorizzati. E, siccome le...