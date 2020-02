L'OPERA

LIGNANO In concomitanza con la giornata di San Giovanni Bosco, patrono della città di Lignano, è stata inaugurata la nuova canonica. Presenti per l'occasione il vescovo di Udine Andrea Bruno Mazzocato, il sindaco Luca Fanotto con la giunta al completo, alcuni consiglieri regionali, tra cui Maddalena Spagnolo e Mauro Bordin, e una folta schiera di parrocchiani. Don Angelo Fabris, dal 2005 parroco di Lignano, organizzatore dell'evento, ha voluto fossero presenti alcuni ex cappellani che si sono alternati in questi ultimi anni, i sacerdoti della Forania della Bassa friulana e non per ultimi alcuni sacerdoti che vengono d'estate in suo aiuto. La cerimonia dell'inaugurazione si è svolta davanti alla nuova struttura, durante la quale hanno parlato il vescovo di Udine e il parroco lignanese. Il vescovo poi con accanto il sindaco di Lignano, dopo aver benedetto la nuova canonica, ha tagliato il tradizionale nastro tricolore e i presenti hanno avuto modo di entrare a visitarla. Il piano terra è stato riservato ad uffici, il primo piano è predisposto con camerette dotate di bagno singolo e doccia per ospitare i sacerdoti che nei mesi estivi giungono a dare man forte a don Angelo. Il terzo piano è riservato al parroco. La struttura è stata realizzata sullo stesso terreno dove si trovava il vecchio edificio oramai in condizioni precarie, tanto che è stato demolito. La spesa è stata sostenuta grazie alla vendita di un'altra costruzione di proprietà della parrocchia che si trovava nelle vicinanze e dove vissero gli ultimi anni di vita i precedenti parroci: monsignor Mario Lucis e il suo successore monsignor Giovanni Copolutti. Oltre a tali introiti non va dimenticato il contributo della Regione Fvg. Avendo demolito la precedente struttura i progettisti hanno giocato sulle altezze dei piani riuscendo a ricavarne uno in più del precedente dove appunto nel sottotetto è stato ricavato l'appartamento del parroco. Dopo aver visitato la nuova struttura, la folla si è trasferita in chiesa per la messa. I fedeli hanno potuto assistere all'ingresso dal portone principale di oltre una ventina di sacerdoti, mentre in chiesa la banda intonava il canto dedicato a San Giovanni Bosco. Al termine della funzione religiosa don Angelo Fabris ha salutato tutti i presenti, ringraziando «prima di tutto il Buon Dio che ci ha sostenuti, le varie amministrazioni regionali per i loro importanti contributi, la generosità dei fedeli e i tanti collaboratori che a vario titolo, hanno reso possibile tale realizzazione». Un ringraziamento particolare è stato rivolto al pool di geometri che hanno curato i lavori, tra cui Massimo De Lotto, Massimo Sandri e Luca Pascon che da diversi anni si occupano delle varie iniziative della parrocchia lignanese.

Enea Fabris

