OPERE PUBBLICHE

LIGNANO SABBIADORO Nei giorni scorsi, l'Amministrazione comunale della Città di Lignano Sabbiadoro ha adottato il progetto definitivo per la realizzazione del primo lotto delle opere di manutenzione straordinaria e il rifacimento della viabilità di Via Lagunare.

Oltre ai lavori che saranno eseguiti in questa storica via lignanese, è stata prevista la manutenzione straordinaria e la riqualificazione delle vie adiacenti, del parcheggio di Porto Casoni, compresa la realizzazione di un corpo servizi.

Il progetto è stato predisposto dall'RTP formato dallo Studio Novarin (mandataria), da Runcio Associati (mandante), dal Geol. Davide Seravalli (mandante), e dall'Ing. Eros Allone (mandante), per un importo complessivo di 1.300.000,00.

Il Sindaco della Città di Lignano Sabbiadoro, Luca Fanotto, ha così commentato: «Questo intervento è un ulteriore passo verso la realizzazione di un essenziale punto del programma di mandato ma, soprattutto, un'importante occasione per la riqualificazione dell'intera Città di Lignano. Siamo davvero soddisfatti di poter procedere a ritmi sostenuti ora verso il progetto esecutivo, il quale sarà pronto in breve tempo per poter così appaltare i lavori entro l'anno».

