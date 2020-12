INVESTIMENTI

UDINE Oltre 10 milioni di euro di interventi per la sicurezza idraulica e idrogeologica dei comuni di Latisana e Lignano Sabbiadoro. È la quota messa in campo a difesa del territorio per opere di manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, e adeguamento a cura del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. Lo fa sapere lo stesso ente, precisando che per la mitigazione del rischio idraulico nel comune di Latisana, si stanno eseguendo interventi di manutenzione -finanziati con fondi (1,550 milioni) del Commissario delegato all'emergenza - per l'adeguamento idraulico e la sistemazione del canale Latisanotta (dalla ferrovia sino allo sbocco nel canale Fossalon, in località Paludo), e la sistemazione di fossati e attraversamenti campestri di via Trieste. Si è poi appena concluso l'intervento di mitigazione del rischio idraulico lungo l'argine sinistro del fiume Tagliamento, finanziato per 5 milioni di euro sempre dal Commissario delegato all'emergenza, con il consolidamento e l'impermeabilizzazione dell'argine in località Sabbionera. Completate le opere di ristrutturazione e di ampliamento dell'impianto idrovoro Punta Tagliamento, in comune di Lignano Sabbiadoro, finanziati dalla Direzione centrale dell'Ambiente per un importo di euro 3 milioni di euro. Si è così potenziato l'impianto idrovoro a in Lignano Riviera. Sempre a Lignano, una parte del finanziamento gestito dal Commissario delegato all'emergenza, per 1.368.487 euro, è stato impiegato in due siti: presso l'impianto idrovoro Campilunghi in via dello Stadio e l'impianto di sollevamento d'emergenza a Palazzolo dello Stella.

La Direzione ha inoltre finanziato al Consorzio, per un importo di 100mila euro, la progettazione per l'adeguamento dell'adduttrice principale dell'idrovora di Punta Tagliamento lungo Corso dei Continenti a Lignano Sabbiadoro. In fase di completamento gli interventi delegati dal Comune di Latisana per la manutenzione del reticolo minore.

