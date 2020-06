IN SPIAGGIA

LIGNANO Dopo le piogge dei giorni scorsi, ieri a Lignano è riapparso il sole e la spiaggia ha cominciato a ripopolarsi di bagnati. Dal pontile della Terrazza a Mare si vede un arenile pieno di ombrelloni chiusi ben sistemati secondo le nuove norme e, a dir il vero pochi erano quelli aperti, invece assai affollati i tratti di spiaggia libera. Le nuove normative a seguito del Coronavirus hanno posto dei limiti, ma «il divieto di sostare sul bagnasciuga, oppure stendere asciugamani e altre cose del genere, è sempre esistito dice Luca Fanotto sindaco di Lignano ma se capita che un bambino giochi con il secchiello in riva al mare, se attorno si formerà un piccolo ammassamento di persone, sarà il bagnino che inviterà i genitori a disperdersi. Forse questa norma verrà osservata alla lettera, cosa che prima non veniva fatto se non in alcuni casi, penso pure che serva un po' di buon senso anche da parte dei sorveglianti». Infatti così recita l'ordinanza sindacale datata 29 maggio: È vietato stazionare anche mediante sdraio, sedie, sgabelli, tende, teli, ombrelloni, asciugamani e attrezzature gonfiabili, in presenza di stabilimenti balneari, anche prospicienti la fascia che si estende oltre i cinque metri dalla battigia fino alla prima fila di ombrelloni. I concessionari, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento della battigia, possono disporre di corridoi di entrata e uscita all'arenile, ai fini della gestione dell'afflusso di persone. «La notizia che presto saranno riaperte le frontiere con Austria e Germania, i due potenziali mercati turistici per Lignano dice l'assessore al turismo Massimo Brini, nonché titolare di un'agenzia riceviamo parecchie telefonate per informazioni da parte di turisti d'Oltralpe, e taluni che avevano prenotato in precedenza e poi disdetto, visto che la situazione che si è normalizzata, hanno prenotato di nuovo magari con date diverse delle precedenti. Altro fattore positivo per Lignano conclude Brini alcuni degli indecisi sull'apertura delle loro attività, alla notizia che presto saranno aperte le frontiere con Austria e Germania, hanno cambiato idea e stanno lavorando in fretta e furia per aprire le proprie attività, così non con questo weekend, ma con il prossimo Lignano dovrebbe essere con quasi tutte le attività aperte». «Non abbiamo nessuna disposizione di non permettere a un bambino che giochi sul bagnasciuga dice Michele Battiston del bagno Lido del Sole interveniamo solo se si formano gruppi di persone». Dello stesso parere è pure Giancarlo Gigante, titolare del bagno Il Gabbiano, molto conosciuto e rinomato in quanto luogo preferito dello scrittore Giorgio Scerbanenco, per parecchi anni residente a Lignano, dove proprio in un angolo del Gabbiano ha scritto vari gialli. Intanto in questi giorni le arterie laterali dei centri di Sabbiadoro e Pineta si sono riempite di autovetture, alcune pure con targa straniera, tanto che trovare un parcheggio comincia a essere difficile come in piena stagione. Da alcuni giorni il Comune sta provvedendo ad affiggere nella pavimentazione dell'asse commerciale di Sabbiadoro, che la sera si riempie di turisti, degli adesivi colorati con l'invito a mantenere la distanza in tre lingue; una sensibilizzazione ad evitare assembramenti di persone. L'adesivo verrà installato nei prossimi giorni in varie arterie dove normalmente si verificano assembramenti.

Enea Fabris

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA