A Lignano ponte di Pasqua con città blindata: non si entra e non si esce, se non in casi di estrema necessità. I proprietari di seconde case, spesso abituati a trascorrere il ponte pasquale nel centro balneare friulano, devono rinunciare alla tradizione. Il Comune ha predisposto rigorosi controlli su tutto il territorio e posti di blocco all'ingresso della penisola per tutte le 24 ore della giornata. Inoltre ha predisposto vari servizi per i bisognosi, in particolar modo per fornire a domicilio generi alimentari di prima necessità. In questi giorni i volontari della Protezione civile stanno recapitando casa per casa le mascherine obbligatorie per uscire. «Come Consorzio, nei giorni scorsi abbiamo avuto un incontro con il sindaco dice Enrico Guerin presidente locale Confcommercio e abbiamo fatto il punto della situazione. Io e tutti i colleghi siamo ansiosi di poter aprire quanto prima le nostre attività, ma non si sa quando finirà questa pandemia, pertanto siamo tutti in attesa che si sblocchi la situazione. Una cosa è certa: la stragrande maggioranza degli albergatori è decisa ad aprire e cercare di dare un miglior servizio possibile alla clientela». Anche il parroco don Angelo Fabris si dimostra addolorato e vicino ai parrocchiani in questa difficile situazione. Usando però i moderni mezzi di comunicazione, tutte le sere alle 18,30, a chiesa vuota, celebra la Santa messa in diretta streaming con la popolazione e in quella occasione trasmette un messaggio di solidarietà e speranza ai lignanesi.

Enea Fabris

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA